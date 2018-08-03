США ввели санкції проти російського банку за зв'язки з КНДР

В рамках обмежувальних заходів проти Північної Кореї Мінфін США включив до санкційного списку зареєстрований в Росії банк «Агросоюз».

США внесли в список північнокорейських санкцій «Агросоюз» — російський комерційний банк із третьої сотні.

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Про це повідомляється на сайті Мінфіну США, передає РБК.

Крім російського банку, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до списку одну китайську і одну північнокорейську організацію — Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. з китайського Даньдуна і Korea Ungum Corporation з Пхеньяну.

Крім цього Мінфін ввів індивідуальні санкції проти 47-річного Йонга Вона (громадянин КНДР, який, за даними відомства, живе в Москві). Рід його діяльності не уточнюється.

Російська кредитна організація «Агросоюз», за даними порталу banki.ru, займає 203-те місце за обсягами активів в банківській системі Росії (11,35 млрд руб.). Згідно з інформацією на сайті Центробанку, 100% банку належить Андрію Шляховому.