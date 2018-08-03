Deutsche Bank знайшов недоліки в роботі, які могли сприяти відмиванню грошей

Перевірки зачепили діяльність банку в декількох країнах, в тому числі в Росії.

Німецький Deutsche Bank провів внутрішні перевірки того, як проводиться процедура ідентифікації клієнтів та встановлення джерела їхніх коштів, і виявив недоліки.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два конфіденційних звіти банку.

Перевірки зачепили діяльність банку в декількох країнах, в тому числі в Росії.

Reuters посилається на дві внутрішніх доповіді банку — від 5 червня і 9 липня, автори обох доповідей приходять до висновку про наявність недоліків в процедурах перевірки клієнтів. Такі перевірки повинні відповідати правилу «Знай свого клієнта», яке вимогають регулятори багатьох країн, згідно з яким банки повинні встановити особу клієнта та джерела його коштів.

Під час внутрішньої перевірки було виявлено, що, хоча сам банк і заявляє про те, що частка випадків, які відповідають нормам «Знай свого клієнта», дорівнює 95%, у дійсності в деяких країнах, у тому числі Росії, Ірландії, Іспанії, Італії та ПАР, можна говорити про нульовий рівень.

Серед проблем під час перевірок у Росії названо відсутність перевірки адрес, факту існування клієнтів, джерел їхніх коштів, а також того, чи є клієнт «політично значимим обличчям». У липневому звіті йдеться про покращення в роботі після запрошення аудиторів — так, рівень відповідності правилу «Знай свого клієнта» в Росії зріс до 67%.

Нагадаємо, в січні минулого року Deutsche Bank домовився з владою США і Великобританії про виплату штрафу в $630 млн за те, що не зміг запобігти відмиванню грошей через свою московську «дочку», йшлося про незаконні «дзеркальні угоди».