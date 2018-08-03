ЗМІ: російський банк, який потрапив під санкції США через зв'язки з КНДР, може опинитися у чорному списку ООН

Ніккі Хейлі під час засідання Радбезу ООН звинуватила Росію в порушенні режиму санкцій проти Північної Кореї.

США попросили комітет по санкціях РБ ООН внести в чорний список зареєстрований в Росії банк «Агросоюз». Раніше Мінфін США вніс його в санкційний список транзакцій в КНДР.

Як передає РБК, джерела агентства Reuters в дипломатичних колах розповіли, що Вашингтон пропонує внести в чорний список північнокорейського банкіра, який знаходиться в Москві, і дві компанії, пов'язані з північнокорейським банком.

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Постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі під час засідання Радбезу заявила, що Росія порушує санкційний режим щодо Північної Кореї і видає дозволи на роботу для громадян КНДР, передає Reuters. «Надходить достовірна інформація про те, що Росія порушує резолюцію Ради Безпеки з північнокорейським робочим, і ми глибоко стурбовані цим. Слова нічого не значать. Росія підтримує санкції тільки на словах, сказаних в Радбезі, та порушує їх своїми діями», - зазначила американський представник в ООН.

Як повідомляв УНІАН, крім банку Мінфін США ввів індивідуальні санкції проти 47-річного громадянина КНДР, який живе в Москві. При цьому рід його діяльності не уточнюється.