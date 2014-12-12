Українці планують збільшити витрати на новорічні подарунки і заощадити на розвагах - дослідження



Про це свідчать результати щорічного дослідження споживчих настроїв українців напередодні новорічних і різдвяних свят «Делойт», опубліковані на сайті компанії.

За результатами дослідження, незважаючи на складну ситуацію в економіці країни, українці планують відзначати новорічні свята з подарунками та зі святковим столом, на що збираються витратити 43% і 44% свого святкового бюджету відповідно.

В цілому бюджет середньостатистичної української сім`ї на зустріч 2015 Нового року та Різдва, включаючи витрати на подарунки, святкове застілля і розваги, за винятком витрат на подорожі, становить 2817 грн, що на 5% менше, за словами українців, ніж вони витратили торік.

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Компанія наголошує, що на тлі майже 100% знецінення гривні до долара США, 20% інфляції і загальних негативних настроїв споживачів, такий святковий бюджет можна вважати порівняно оптимістичним.

Також у звіті наголошується, що минулорічні плани українців були скориговані подіями, що відбувалися в столиці ближче до кінця року, в результаті чого фактичні витрати були менші. Зокрема, українці планували в середньому витратити 4152 грн, а витратили 2910 грн.

Події в країні вплинули і на ставлення до благодійності. Хоча частка благодійних внесків у загальному святковому бюджеті українців залишається на низькому рівні, в Україні порівняно з минулим роком зафіксовано найбільший рівень збільшення витрат на благодійність серед усіх 17 країн, що брали участь у дослідженні - майже на 46%, тоді як середній показник по Європі негативний і становить «мінус» 15%.

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Довідка УНІАН. Компанія «Делойт» щорічно публікує результати дослідження споживчих настроїв напередодні новорічних і різдвяних свят сімнадцятий рік поспіль.

В останньому дослідженні взяли участь 17 країн Західної та Східної Європи, а також ПАР. Подібні дослідження також проводяться в Канаді, США та Латинській Америці.

Опитування проводилося протягом перших трьох тижнів жовтня 2014 року на основі репрезентативної вибірки для кожної з країн. Загалом в опитуванні взяли участь 17 326 осіб, які поділилися своїми планами новорічних і різдвяних подарунків, святкового столу і подорожей.

Україна бере участь в опитуванні сьомий рік поспіль. Опитування було проведено методом інтернет-анкетування серед 769 осіб віком від 18 до 65 років.