У Мінекономрозвитку обіцяють підвищення зарплати в Україні

У середньостроковій перспективі відбуватиметься зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, яка в 2021 році прогнозується на рівні 12 835 гривень.

Протягом 2019-2021 років зростання зарплат з урахуванням інфляції становитиме 6,4%.

Про це йдеться у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Передбачається підвищення рівня мінімальної заробітної плати протягом всього прогнозованого періоду.

"У цілому в середньостроковій перспективі відбуватиметься зростання номінальної середньомісячної заробітної плати (брутто), яка в 2021 році прогнозується на рівні 12 835 гривень (в 2019 році - 10 129 гривень). При цьому її зростання з урахуванням індексу споживчих цін в середньому в 2019-2021 роках складе 6,4 відсотка (у 2019 році - на 6,9 відсотка)", - повідомляють у МЕРТ.

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Крім цього, з 1 січня 2019 року відбуватиметься впровадження нового принципу нарахування грошового забезпечення військовослужбовців. Також буде проводитися реформування системи оплати праці державних службовців.

Зазначається, що такі темпи зростання дадуть змогу в 2021 році перевищити показник 2013 року більш, ніж на 30% в основному завдяки реформування оплати праці в 2017 році.