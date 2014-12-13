Україна досі не отримала закуплене в Росії вугілля

Про це повідомляє Тиждень.ua з посиланням на прес-службу Міненерговугілля.

У відомстві зазначили, що минулої суботи кордон перетнули приблизно 50 тис. т палива.

Водночас, за наявною інформацією, вугілля у Росії купували дві українські компанії: "Центренерго" (3 ТЕС) та ДТЕК (9 ТЕС).

У "Центренерго" станом на 12 грудня повідомили про отримання "20-25 вагонів" російського вугілля та уточили, що це дуже незначні обсяги. Також зазначається, що вказані обсяги надійшли на Зміївську ТЕС у Харківській області. Водночас, у компанії не сказали, скільки саме тонн російського вугіля було доставлено.

У компанії ДТЕК станом на 12 грудня повідомили про постачання 26 тис. т російського вугілля від початку місяця на Луганську ТЕС, Придніпровську ТЕС та Криворізьку ТЕС.

Загальний об’єм запланованих постачань російського вугілля для ДТЕК у грудні – 625 тис. т.

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"У грудні були незначні надходження російського вугілля на ТЕС компанії. Надходить вугілля, відвантажене відправником ще у листопаді Графік запланованих на грудень постачань вугілля з Кузбасу не виконується. Незначний обсяг вугілля з ростовських активів компанії надходить на Луганську ТЕС – з 4 грудня на адресу станції було відвантажено 35 тис. т вугілля з ШУ Обухівська", – повідомили у компанії.

Також у ДТЕК зазначили, що в Україну надсилають вагони з вугіллям, законтрактовані компанією до 21 листопада.

"Однак, частина з них так і не перетнули російсько-український кордон. Нові відвантаження вугілля не відбуваються", – додали у ДТЕК.

У Міненерговугілля та "Центренерго" також заявили про затримку відвантажених обсягів вугілля на українсько-російському кордоні. Водночас, ані в міністерстві, ані в енергетичних компаніях не змогли пояснити причини затримки, зазначивши, що вони можуть бути як логістичними, так і інфраструктурними, а за перевезення і доставку відповідають Укрзалізниця та російський оператор залізниць РЖД.

8 грудня в.о. голови Укрзалізниці Максим Бланк заявив про поновлення вугільних перевезень територією східних областей України, однак зауважив, що швидкість залежить від низки чинників.

5 грудня уряд на місяць продовжив дію надзвичайних заходів на ринку електроенергії.

На трьох державних ТЕС, які належать "Центренерго", лишилося тільки 40 тис. т вугілля.