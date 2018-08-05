Венесуела вперше за 15 років дозволила обмін валют

Влада країни розраховує на те, що цей захід послабить тиск на економіку в умовах гіперінфляції і допоможе залучити інвестиції в країну.

Влада Венесуели послабила контроль над валюто-обмінними операціями: громадяни країни вперше за останні 15 років зможуть офіційно купувати іноземну валюту.

Про це пише Deutsche Welle.

Конституційна асамблея Венесуели проголосувала за легалізацію комерційного обміну валюти в країні, який до теперішнього часу перебував під контролем держави.

З 2003 року він був заборонений, а єдиним органом, який має право обмінювати валюту, був Центральний банк.

Влада країни розраховує на те, що цей захід послабить тиск на економіку в умовах гіперінфляції і допоможе залучити інвестиції в країну.

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Тим часом опозиція визнала рішення недостатнім і заявила, що справжньою метою прийнятого законопроекту є отримання контролю уряду над грошовими переказами з-за кордону.

Офіційний курс зараз становить 172,8 тис боліварів за 1 долар, в той час як на "чорному ринку" він коливається в районі 3,8 млн боліварів, зазначає Nasdaq.

Венесуела протягом багатьох років перебуває в складній економічній ситуації. У країні спостерігаються перебої з поставками енергії, дефіцит товарів першої необхідності і сильне зростання цін.

Брак іноземної валюти викликав сильне падіння імпорту, в тому числі продуктів харчування. США ввели проти цієї країни економічні санкції за переслідування представників опозиції.

Найбільші рейтингові агентства знизили рейтинги Венесуели до дефолтного рівня після того, як країна пропустила ряд платежів за держборгом.

Міжнародний валютний фонд в липні спрогнозував, що інфляція у Венесуелі до кінця року може досягти мільйона відсотків.

За його оцінками, економіка країни в цьому році може продемонструвати спад до 18%, хоча ще в квітні прогноз становив 15%. Відзначається, що для Венесуели це буде третій рік поспіль, коли показники скорочення ВВП обчислюються двозначними цифрами.

Експерти МВФ порівнюють тяжкість ситуації в Венесуелі з положенням, в якому опинилася Німеччина після Першої світової війни. Якщо останні прогнози вірні, за п'ять років кризи економіка Венесуели скоротиться на 50%, це найзначніший економічний спад в світі за останні 60 років.