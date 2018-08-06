Україна щорічно втрачає через корупцію на митниці понад 4 мільярди євро – ЗМІ

До махінацій на митниці причетні співробітники поліції, прокуратури та СБУ.

Через корупцію, що процвітає на митниці, Україна втрачає щороку понад 4 мільярди євро.

Як повідомляє DW, про це йдеться в розслідуванні видання Süddeutsche Zeitung, опублікованому в понеділок, 6 серпня.

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Наголошується, що зазначена сума – це більше однієї десятої усієї дохідної частини бюджету та в 2 рази більше за ту суму, яку Україна в 2018 році хоче отримати від МВФ, ЄС і Світового банку.

Süddeutsche Zeitung, спираючись на документи, митні і транспортні накладні, описує махінації, які застосовуються в Україні для уходу від мит. Ввезені до країни товари в процесі митної реєстрації змінюють маркування. Наприклад, парасольки перетворюються на щітки або дзеркала – тільки на одній партії вантажу держава втрачає тисячі євро.

За даними видання, до махінацій причетні співробітники поліції, прокуратури та СБУ. Для нелегальних угод утворюються нові фірми, які контролюють люди з оточення співробітників митниці, прокуратури та поліції.

Наголошується, що згідно з результатами проведеного PricewaterhouseCoopers (PwC) опитування, в 2018 році з випадками корупції і хабарництва зіткнулися 73% українських компаній - в порівнянні з 56% респондентів у 2016 році. При цьому в світі цей показник в середньому становить 25%.

Третина опитаних компаній в Україні заявили, що в останні два роки отримували пропозиції дати хабар. В цілому, майже половина респондентів вважає, що мала справу з економічними злочинами - на 5% більше, ніж два роки тому.

За даними PwC, найпоширенішими з таких злочинів в Україні залишаються, поряд з корупцією і хабарами, незаконне привласнення активів (62% в 2016 році, 46% - в 2018 році) і шахрайство у сфері закупівель (25% і 33%).

Нагадаємо, у липні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що надходження до державного бюджету від розмитнення товарів на Одеській митниці після посилення боротьби з контрабандою, за період 20-26 червня, виросли в два рази.