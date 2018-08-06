Борошно удвічі дорожче, ніж по всій Україні: журналісти дізналися про закупівлі їдальні Верховної Ради (фото)

Найбільша сума у 300 тисяч гривень піде на 20 тонн пшеничного борошна вищого ґатунку в тарі по 50 кг за ціною 15 гривень/кг із ПДВ.

ДП "Їдальня управління справами апарату Верховної Ради України" 9 липня за результатами тендеру замовило ТОВ "Фудсі Компані Лтд" продуктів на 720 тисяч гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

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До серпня 2019 року їдальні поставлять борошно, крохмаль, крупи, макарони і готове тісто.

Найбільша сума у 300 тисяч гривень піде на 20 тонн пшеничного борошна вищого ґатунку в тарі по 50 кг за ціною 15 гривень/кг із ПДВ.

Вказується, що товар оплачуватимуть упродовж двох тижнів після поставки.

Переможець подав сертифікат якості на пшеничне борошно вищого ґатунку виробництва філії "Кролевецький комбінат хлібопродуктів" ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" ("ДПЗКУ", Кролевець Сумської області).

Водночас відзначається, що на сайті самої "Фудсі Компані Лтд" кролевецьке пшеничне борошно вищого ґатунку продається вдвічі дешевше – по 385 гривень за 50-кілограмовий мішок, або 7,7 гривні/кг.

А білоцерківське борошно вищого ґатунку в кілограмових пачках там коштує в півтора рази дешевше – по 10 гривень/кг.

У відкритих джерелах ціни борошна вищого ґатунку не перевищують 8 гривень/кг.

Київською "Фудсі Компані Лтд" володіють кияни Леонід Моруженко і Наталія Вівденко.

За даними "Наших грошей", цього року фірма отримала два підряди парламентської їдальні на 321 тисячу гривень, а в 2016 році – один підряд Терцентру соцобслуговування Святошинського району Києва на 2 тисячі гривень.

Вказується, що єдиний конкурент ТОВ "Люксспецметалопоставка" не завантажив жодного документа. До того ж ніхто не знижував ціну під час аукціону. ТОВ "Люксспецметалопоставка" із села Петропавлівська Борщагівка під Києвом належить луганчанам Михайлу Гуфрію та Наталії Вівденко – вищезгаданій власниці фірми-переможця.

Гуфрій також володіє луганськими ТОВ "Лугспецметалопоставка" і ТОВ "Торгово-комерційна фірма "Балка Плюс" з Юрієм Вівденком.

Директором ДП "Їдальня" є Микола Бобренко. Його дружина Алла Долгопят працювала і значилася співзасновницею в ТОВ "Беніш Джі Пі Ес Україна", яке за Януковича було найбільшим постачальником систем GPS-навігації для держсектору.

Раніше засновником "Беніш Джі Пі Ес Україна" був також Євген Фельдшеров, позаштатний радник екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького у 2013 році.