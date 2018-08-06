Мін'юст стягнув з роботодавців 250 мільйонів заборгованості із зарплати

Голова Мін'юсту прозвітував про результати запущеної його відомством 2 квітня кампанії зі стягнення заборгованості з виплати зарплати.

Міністерство юстиції України у 2018-му році стягнуло 250 мільйонів гривень заборгованості з виплати заробітної плати з підприємств-боржників.

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Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у соціальній мережі Facebook.

«Ліквідація боргів з виплати заробітної плати на користь українських працівників - один з пріоритетів нашої роботи», - зазначив він.

Також Петренко нагадав, що 2 квітня стартувала кампанія Мін’юсту зі стягнення заборгованості з виплати зарплати.

«Нами було створено регіональні штаби та мобільні виконавчі групи, оприлюднено антирейтинги підприємств-боржників у всіх регіонах, розроблено технологічну картку для державних виконавців щодо роботи з боржниками, які перебувають у процедурі банкрутства», - заявив міністр.

«В результаті нашої роботи в 2018 році українські працівники отримали 250 млн грн заробітної плати, яка не виплачувалась раніше роками», - наголосив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби з питань праці, заборгованість із виплати зарплат в Україні станом на 1 січня 2018 року збільшилась на 32,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року й становила 2,37 млрд грн.