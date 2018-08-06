Гройсман про середню зарплату в 10 тисяч гривень: це реальна історія

За словами прем'єра, досягненню мети сприяє економічна політика уряду.

Зростання середньої зарплати є одним із пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України, причому за підсумками поточного року цей показник може становити 10 тис. грн.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Головний пріоритет - середня зарплата. І цей показник ми хочемо довести до 10 тис. грн. Це реальна історія. Зараз зарплати вже понад 8 тис. грн», - заявив очільник уряду.

За його словами, досягненню мети сприяє економічна політика уряду, в тому числі в контексті дерегуляції і боротьби з тіньовими схемами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн. Уряд розглядає можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн.