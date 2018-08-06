В Україні можуть ввести податки на криптовалюти

Держава збирається взятися не лише за ліцензування криптобірж і криптообмінників, але і зарегулювання ринку ICO (Initial Coin Offering - форма залучення інвестицій у вигляді продажу токенів).

Найближчим часом у Верховній Раді з'явиться колективний законопроект, який передбачає введення податку в розмірі 5% на виведення криптоактивів з біржі в реальні гроші.

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Про це повідомляє Новое время.

За інформацією видання, над документом працює депутат БПП Олексій Мушак. Він раніше розповідав, що робить це спільно з групою з 20 представників різних компаній.

Оподаткування в розмірі 5% на різницю між ціною продажу токена і задокументованою ціною його купівлі (або вартістю майнінгу) планується ввести з 2019 року на тимчасовій основі - до 2025 року. Фізособи будуть платити ще й військовий збір в розмірі 1,5%. Податок буде діяти тільки на виведення коштів в реальні гроші або при купівлі товарів і послуг, наприклад, нерухомості. Операції між різними криптовалютами оподатковувати не будуть.

За словами Мушака, учасники ринку сприймають проект позитивно. Однак, власник однієї з криптобірж неофіційно повідомив, що зазначена в законопроекті ставка - це компроміс з податковим комітетом ВР. "Я підтримую нуль, але і шанси будуть нуль", - уточнив він. Не до кінця зрозумілі обсяги ринку, на якому буде діяти новий податок. Сам Мушак чув про цифру в 2-3 мільярда гривень. Але точних даних немає.

Регулятором ринку криптовалют виступить Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Її керівник Тимур Хромаєв недавно повідомляв про те, що відомство вже навіть підготувало концепцію з регулювання операцій з криптовалютами. Вона поки не публічна. Комісія збирається взятися не тільки за ліцензування криптобірж і криптообмінників, але і зарегулювання ринку ICO (Initial Coin Offering - форма залучення інвестицій у вигляді продажу токенов).

Як повідомляв УНІАН, у березні урядовий комітет підтримав рішення доповнити Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) пунктом про майнінг.

Наприкінці січня голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко закликав уряд сприяти розвитку майнінгу в Україні, відокремивши цю діяльність від законодавчого регулювання криптовалют.

Довідка УНІАН. Майнінг - комп'ютерний обчислювальний процес, який дозволяє емітувати" кріптовалюти. Майнінг являє собою процес запису транзакцій з біткойнами (або іншими криптовалютами) до блокчейну, загальнодоступної бази даних за всіма операціями, яка відповідає за підтвердження транзакції.