Медведєв спростував слова Путіна і порадив росіянам терпіти через обвал рубля

Росіянам радять затягнути паски і не метушитися через падіння курсу рубля.

Таку пораду озвучив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Хоча президент РФ Володимир Путін раніше пояснював, що за дорогий долар бюджет отримає тільки більше рублів, російський прем'єр визнав, що в різкому знеціненні національної валюти для звичайних людей немає нічого хорошого.

Росія вже переживала економічні кризи, каже Медведєв, і ситуація поверталася до норми. Так буде і цього разу, впевнений він. Однак термінів, коли це станеться, не уточнює.

"Вочевидь, навряд чи комусь сподобається, що ціни в крамницях зростають – чого там приховувати. І це нікого не тішить. Цілком очевидно, що зміни курсу для звичайних споживачів – це завжди погано. Але я повернуся до того, що вже говорив: треба запастися терпінням і подивитися, як розгортатимуться події", - заявив Медведєв.