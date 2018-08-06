Доходи місцевих бюджетів України зросли майже на 23%

У липні до місцевих бюджетів надійшло майже 19 мільярдів гривень, що на 22,6% більше, ніж у липні 2017 року.

У січні-липні 2018 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 22,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 125 мільярдів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

"У липні до місцевих бюджетів надійшло майже 19 мільярдів гривень, що на 22%, або на 3,4 мільярда гривень, більше, ніж у липні 2017 року", - сказано в повідомленні.

У ДФС додали, що податку і збору на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету у січні-липні 2018 року надійшло 125,6 мільярда гривень, що на 24,7%, або на 24,9 мільярда гривень, що перевищує надходження за аналогічний період минулого року.

"У липні 2018 року платники спрямували 19,9 мільярда гривень податку і збору на доходи фізичних осіб, що на 24,7%, або на 3,9 мільярда гривень, більше, ніж у липні 2017 року", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-червень 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 9,782 мільярда гривень проти 29,032 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.