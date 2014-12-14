Місія МВФ для обговорення програми stand-by працюватиме в Києві на початку наступного року

Про це йдеться в заяві першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона за підсумками візиту до Києва.

«Команда фонду з проведення технічних дискусій, як очікується, завершить свою роботу до кінця наступного тижня. Місія для проведення політичних дискусій у контексті програми, підтримуваної Фондом, повинна повернутися до Києва на початку наступного року», - наголошується в заяві.

Під час свого візиту до Києва Ліптон зустрівся з президентом Петром Порошенком, прем`єр-міністром Арсенієм Яценюком, головою Національного банку України Валерією Гонтаревою, міністром фінансів Наталією Яресько, міністром економіки Айварасом Абромавічусом.

«Я відвідав Київ 13 грудня для зустрічі з президентом, прем`єр-міністром і їх новою економічною командою. Я був уражений їх баченням трансформації економіки України і їх відданістю рішучим діям з реалізації програми реформ», - відзначає Ліптон у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 9 грудня до Києва на запрошення уряду приїхала місія МВФ для продовження переговорів щодо виконання програми співпраці, затвердженої у квітні нинішнього року загальним обсягом 17 млрд дол. У рамках виконання програми Україна вже одержала два транші коштів – у травні і вересні – загальним обсягом 4,6 млрд дол. Завданням нинішньої місії Фонду було оцінити економічну ситуацію в країні й обговорити можливості отримання Україною третього і четвертого програмних траншів загальним обсягом близько 2,7 млрд дол. Транш буде виділено за рішенням Ради директорів Фонду, засідання якого відбудеться наприкінці грудня – початку січня 2015 року.

Разом з тим, у світлі поточних економічних тенденцій Україна запропонувала МВФ розширити програму співпраці. В уряді не називають суми необхідних додаткових асигнувань, однак британське видання Financial Times з посиланням на оцінку МВФ повідомило про те, що Україні для запобігання фінансовому колапсу в 2015 році знадобиться близько 15 млрд дол. додаткової фінансової допомоги. Кошти можуть бути частково виділені по лінії МВФ, а частково – шляхом залучення кредитів і грантів урядів західних країн.