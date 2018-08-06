Завтра в Україні подорожчає долар та подешевшає євро: курси від Нацбанку

19:15, 06 серпня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2713,1725 (6 серпня – 2709,2701)

100 EUR – 3131,8150 (6 серпня – 3139,5022)

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Нацбанк на валютному аукціоні продав весь заявлений обсяг валюти в розмірі 100 мільйонів доларів.

При цьому середньозважений курс аукціону становив 27,0062 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 124,2 мільйона доларів.

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Теги: #офіційний курс#офіційна гривня