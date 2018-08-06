Завтра в Україні подорожчає долар та подешевшає євро: курси від Нацбанку
19:15, 06 серпня 2018Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 7 серпня: 100 USD – 2713,1725 гривні; 100 EUR – 3131,8150 гривні.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2713,1725 (6 серпня – 2709,2701)
100 EUR – 3131,8150 (6 серпня – 3139,5022)
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Нацбанк на валютному аукціоні продав весь заявлений обсяг валюти в розмірі 100 мільйонів доларів.
При цьому середньозважений курс аукціону становив 27,0062 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 124,2 мільйона доларів.
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