Завтра в Україні подорожчає долар та подешевшає євро: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 7 серпня: 100 USD – 2713,1725 гривні; 100 EUR – 3131,8150 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2713,1725 (6 серпня – 2709,2701)

100 EUR – 3131,8150 (6 серпня – 3139,5022)

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Нацбанк на валютному аукціоні продав весь заявлений обсяг валюти в розмірі 100 мільйонів доларів.

При цьому середньозважений курс аукціону становив 27,0062 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 124,2 мільйона доларів.