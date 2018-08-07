Занурення в кризу: річна інфляція в Венесуелі перевалила за 10600%

Офіційні дані про зростання цін у Венесуелі не публікуються вже кілька років.

Зростання цін у Венесуелі з початку року становить 10664%.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву голови комітету з фінансів Національної асамблеї Рафаеля Гусмана.

Законодавчий орган перебуває під контролем політичних опонентів уряду на чолі з президентом Ніколасом Мадуро.

"У липні інфляція становила 125%, щоденна - 2,7%, з початку року - 10664,7%, у річному обчисленні - 82766%, - написав Гусман на своїй сторінці в Twitter. - Ось причина, через яку венесуельці протестують на вулицях. Жодними зарплатами та їх підвищеннями не можна стримати цю гіперінфляцію".

Офіційні дані про зростання цін у Венесуелі не публікуються вже кілька років. Згідно з прогнозами МВФ, інфляція в Венесуелі може сягнути 1 мільйона відсотків до кінця року.

Цього місяця влада Боліваріанської Республіки збирається провести деномінацію, прибравши з купюр п'ять нулів, і прив'язати нову валюту - суверенний болівар - до венесуельської криптовалюти петро. Вартість однієї її одиниці прирівняна до вартості бареля видобутої в країні нафти.

В останні роки Венесуела переживає гостру соціально - економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією, девальвацією національної валюти та дефіцитом товарів першої необхідності і ліків. Важка ситуація змусила багатьох венесуельців покинути батьківщину. За даними влади Колумбії, лише до цієї країни за останні півтора року з Боліваріанської Республіки перебралося понад мільйон осіб.