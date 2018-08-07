Заробітчани за три місяці переслали з Польщі в Україну рекордну суму грошей
10:45, 07 серпня 2018Фінанси
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Українці переслали на 700 млн злотих більше, ніж минулого року.
Переважно гроші висилають українці, які їдуть до Польщі на тимчасові заробітки \ фото УНІАН
Українські громадяни, які працюють у Польщі, за три місяці вислали додому рекордну суму грошей - майже 3 млрд злотих або $800 млн.
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Це на 700 млн злотих більше, ніж минулого року, підрахували в Центробанку Польщі. Сума складає майже 90% від усіх переказів іноземців, що працюють у сусідній державі, передає Польське радіо.
Переважно гроші висилають українці, які їдуть до сусідньої країни на тимчасові заробітки. Загалом у Польщі працює майже мільйон українських громадян.
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