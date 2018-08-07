НБУ змінив правила проведення зовнішнього аудиту банків

Тепер НБУ зможе усунути вибраного банком зовнішнього аудитора за недотримання законодавства, недостатній досвід чи наявність стягнень протягом трьох років.

Національний банк України розробив порядок відсторонення обраної банком аудиторської фірми для проведення щорічного зовнішнього аудиту.

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Як йдеться в постанові НБУ №90, серед підстав для відсторонення аудитора - недотримання вимог законодавства, недостатній досвід роботи аудитора, наявність стягнень до нього протягом останніх трьох років, перевищення семирічного строку договірних відносин з банком, ненадання в Нацбанк інформації та документів або надання недостовірної чи неповної інформації.

Згідно з документом, банк щорічно інформує Нацбанк про обрану аудиторську фірму за місяць до встановленого терміну подання регулятору договору щодо щорічної перевірки фінансової звітності та укладає договір з вибраною фірмою у разі неотримання відмови НБУ протягом 20 календарних днів.

Відсторонена аудиторська фірма зможе взяти участь у новому конкурсі банку не раніше ніж за рік.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в грудні 2017 року прийняла закон про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності, встановлює більш жорсткі вимоги для аудиторської діяльності. Закон буде введений в дію 1 жовтня 2018 року.