НБУ змінив правила проведення зовнішнього аудиту банків
Національний банк України розробив порядок відсторонення обраної банком аудиторської фірми для проведення щорічного зовнішнього аудиту.
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Як йдеться в постанові НБУ №90, серед підстав для відсторонення аудитора - недотримання вимог законодавства, недостатній досвід роботи аудитора, наявність стягнень до нього протягом останніх трьох років, перевищення семирічного строку договірних відносин з банком, ненадання в Нацбанк інформації та документів або надання недостовірної чи неповної інформації.
Згідно з документом, банк щорічно інформує Нацбанк про обрану аудиторську фірму за місяць до встановленого терміну подання регулятору договору щодо щорічної перевірки фінансової звітності та укладає договір з вибраною фірмою у разі неотримання відмови НБУ протягом 20 календарних днів.
Відсторонена аудиторська фірма зможе взяти участь у новому конкурсі банку не раніше ніж за рік.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в грудні 2017 року прийняла закон про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності, встановлює більш жорсткі вимоги для аудиторської діяльності. Закон буде введений в дію 1 жовтня 2018 року.