Після закриття "Південного потоку" ЄС планує збільшити потужність альтернативних газопроводів - ЗМІ

Так, планується подвоїти пропускну здатність проектованого Трансадріатичного газопроводу (TAP), за яким в Європу буде надходити газ з Азербайджану, пише Deutsche Welle з посиланням на Der Spiegel.

Така домовленість була досягнута кілька днів тому на зустрічі нового єврокомісара з питань енергетики Мароша Шефчович з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і міністром енергетики Туреччини Танер Йилдиз. "Всі учасники впевнені, що газопровід буде побудований до 2019 року", - цитує видання слова Шефчовіча. Комісар ЄС також заявив про наявність технічних можливостей для подвоєння пропускної здатності газопроводу "труби".

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За допомогою Трансадріатичного газопроводу передбачається поставляти в Європу газ з великого родовища в Азербайджані "Шах-Деніз-2". Спочатку його будуть прокачувати по території Туреччини по газопроводу TANAP, а потім - по 800-кілометровій трубі TAP від турецько-грецького кордону по північній частині Греції, через Албанію і Адріатичне море до Італії. Звідти газ буде надходити в європейську газорозподільну систему.

У свою чергу, в Азербайджані вітають збільшення початкової пропускної здатності Трансанатолійського газопроводу (TANAP), яке може стати реальністю на тлі зупинки реалізації проекту "Південний потік". Це дозволить Азербайджану розширити свою присутність на газовому ринку Європи, пише оглядач Trend Еміль Ізмайлов.