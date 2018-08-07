Фонд гарантування вирішив продовжити ліквідацію чотирьох банків

В управлінні фонду перебувають активи понад 90 збанкрутілих банків.

Фонд гарантування вкладів фізичних лик продовжив термін ліквідації банків "Промекономбанк", "Грін банк", "Аксіома" та "Інтеркредитбанк".

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація "Промекономбанку" продовжується на один рік, до 7 вересня 2019 року, "Грін банку" - на шість місяців, до 28 лютого 2019 року, банку "Аксіома" - на шість місяців, до 29 липня 2019 року, "ИнтерКредитБанка" - на шість місяців, до 16 липня 2019 року включно.

Довідка УНІАН. В управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перебувають активи понад 90 збанкрутілих банків на більш ніж 500 мільярдів гривень за балансовою вартістю.