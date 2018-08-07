Фонд гарантування вирішив продовжити ліквідацію чотирьох банків

12:00, 07 серпня 2018
Фінанси
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Ліквідацію "Промекономбанку" продовжили до 7 вересня 2019 року / фото verhovenstvо

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація "Промекономбанку" продовжується на один рік, до 7 вересня 2019 року, "Грін банку" - на шість місяців, до 28 лютого 2019 року, банку "Аксіома" - на шість місяців, до 29 липня 2019 року, "ИнтерКредитБанка" - на шість місяців, до 16 липня 2019 року включно.

Довідка УНІАН. В управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перебувають активи понад 90 збанкрутілих банків на більш ніж 500 мільярдів гривень за балансовою вартістю.

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Теги: #банківська система#ліквідація банку