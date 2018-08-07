У Києві пройде міжнародна конференція по криптовалюті
13:09, 07 серпня 2018Фінанси
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На заході Вас чекає багато корисної інформації про природу криптовалют, про те, як заробити на майнінгу, і при цьому, зробити внесок у науковий розвиток людства!
На заході Вас чекає багато корисної інформації про природу криптовалют / фото УНІАН
Запрошуємо Вас відвідати найбільш знакову подію літа, що минає!
16 серпня 2018 року, за підтримки компанії Synterium, пройде пізнавальна науково-фінансова конференція у самому серці Києва - готелі Premier Palace, історичній перлині столиці.
На заході Вас чекає багато корисної інформації про природу криптовалют, про те, як заробити на майнінгу, і при цьому, зробити внесок у науковий розвиток людства!
Головним спікером заходу буде експерт з глобальної стратегії та розвитку - Отокар Касинець.
Початок: 18:00 - Готель Premier Palace,
Адреса: Київ, Бульвар Тараса Шевченка, д.5-7 / 29
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