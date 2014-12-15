Медведєв погрожує Україні багатомільярдними економічними втратами

Такі оцінки він дав у статті "Росія і Україна: життя за новими правилами", опублікованій в "Независимой газете".

"Наслідком тарифної лібералізації, яка охопить до 98 відсотків товарів з Європи, стане поступове витіснення європейською продукцією конкурентів з українського ринку, - зазначив Медведєв в статті. - А друга хвиля європейського торгового "цунамі" винесе весь цей обсяг на ринки країн Митного союзу, що погіршить умови бізнесу в рамках МС.

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"Звичайно, ми не будемо просто спостерігати за цим процесом, а приймемо відповідні заходи", - зазначив Медведєв.

Їх результатом, за словами російського прем'єра, має стати кардинальне зниження експорту українських товарів до Росії, Білорусії і Казахстану.

"У цьому випадку втрати Києва можуть скласти до 15 млрд. доларів", - застеріг він.