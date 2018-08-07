«Ощадбанк» запустив сервіс платежів Apple Pay

Власники карток можуть розраховуватися за допомогою iPhone SE, iPhone 6 і новіших моделей, а також із Apple Watch.

Державний «Ощадбанк» запустив популярний у світі сервіс платежів Apple Pay для власників карт банку Mastercard і Visa.

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Як повідомила прес-служба банку, власники карток можуть розраховуватися за допомогою iPhone SE, iPhone 6 і новіших моделей, а також із Apple Watch.

У банку відзначили, що Apple Pay сприяє легкому здійсненню онлайн-покупок у додатках і на веб-сайтах за допомогою Touch ID або подвійного кліка бічної кнопки, а також погляду на iPhone X для підтвердження операції через Face ID.

При оплаті покупок у додатках або у Safari Apple Pay працює на iPhone 6 і новіших моделях, а також на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 і більш нових моделях.

Також можна використовувати Apple Pay в браузері Safari на будь-якому пристрої Mac не старше 2012 року випуску з встановленою системою macOS Sierra, підтверджуючи при цьому платіж зі свого iPhone 6 або більш пізньої моделі, або ж безпосередньо з Apple Watch, а також торкаючись пальцем Touch ID на нових MacBook Pro.

У банку зазначили, що в основі Apple Pay лежать безпека і конфіденційність, оскільки номер карти не зберігається ні на пристрої, ні на серверах Apple.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Сервіс Apple Pay являє собою систему мобільних платежів, що дозволяє користувачам iPhone і Apple Watch оплачувати покупки за безконтактною технологією NFС, а також в інтернеті. Apple Pay сумісний з існуючими безконтактними зчитувачами Visa PayWave, MasterCard PayPass, American Express ExpressPay.