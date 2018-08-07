Непросте літо: міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
Міжнародні резерви України за липень скоротилася на 1,3% - до 17,749 мільярда доларів станом на 1 серпня 2018 року.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року резерви скоротилися на 5,6%.
У НБУ пояснили скорочення резервів платежами за валютним державним боргом у розмірі 321,5 мільйона доларів та інтервенціями на міжбанківському валютному ринку, у ході яких регулятор продав на 64,4 мільйона доларів більше, ніж купив.
Основним джерелом поповнення резервів залишалися надходження на користь уряду від розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики, які в липні склали 130,9 мільйона доларів і 60,5 мільйона євро.
Крім того, на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів на суму 45,9 мільйона доларів.
Також повідомляється, що станом на 1 серпня обсяг міжнародних резервів покриває 3 місяці майбутнього імпорту.
Довідка УНІАН. У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.