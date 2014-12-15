Росія через санкції вимушено скорочує на 10% держвидатки вже в 2015 році

Уряд Росії уріже держвидатки на 10% вже в бюджеті 2015 р., заявили «Відомостям» три федеральних чиновника: рішення прийнято на нараді у прем'єра Дмитра Медведєва.

Читайте такожРосія повною мірою відчує результат санкцій у 2015 році - МЗС ЧехіїНа нараді у Медведєва було вирішено довести ліміти бюджетних зобов'язань на 2015 р. до міністерств у розмірі 90% від затверджених, виняток - публічно-нормативні витрати і трансферти позабюджетних фондів, знає один з федеральних чиновників. Рішення про скорочення витрат на 10% в 2015-2017 роках не приймалося, стверджує прес-секретар прем'єра Наталія Тімакова, розглядаються різні варіанти, як реагувати на світову кон'юнктуру. Уряд і не може самостійно зменшити асигнування: бюджет вже затверджений і потрібно вносити поправки в закон, тому міністерствам і порізали ліміти і дали право вибирати, що скорочувати, пояснює федеральний чиновник.

Представник Мінфіну не коментує нараду у прем'єра, але відзначає, що міністерство давно переконує в необхідності скоротити витрати в 2015-2017 роках, відмова від такої міри - додатковий удар по економіці. 10% - це розумний мінімум скорочень, каже він, а всі публічно-нормативні зобов'язання будуть виконані у будь-якому випадку.

Про скорочення соціальних витрат мови немає, секвестр стосується державних програм, робота ведеться окремо по кожній, зазначає інший чиновник. Найбільші статті витрат за держпрограмами на 2015 р.: транспортна система (38,1%), космос (19%), Далекий Схід (6%), авіапром (4,6%), житло та ЖКГ (4,1%).

Бюджетні витрати в реальному вираженні зросли на 27% за сім років до 2015 р., а доходи - лише на 0,8%.

В бюджет 2015 р. закладена ціна нафти $95 за барель. Проект бюджету був складений за іншої економічної реальності, визнавав ще в листопаді міністр фінансів Антон Сілуанов. Уряд почав робити бюджетні проектування в липні, незабаром після червневого річного піку в $115 за барель, а в п'ятницю він коштував $61,8. За розрахунками Альфа-банку, зниження ціни бареля нафти на $10 призводить до зниження ВВП на 0,4-0,8% і з'їдає $10 млрд доходів бюджету.

В 2015 р. нафта може дійти до $43 за барель, попереджають аналітики Morgan Stanley. Вже при $60 за барель уряд РФ змушений буде серйозно коригувати бюджетну політику, визнає федеральний чиновник.

Найголовніше - щоб не повторилося те, що було в 2009 р., коли уряд відповів на кризу додатковою індексацією. На наступний рік затверджено індексацію зарплат бюджетників в 5,5%.