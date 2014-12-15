У найближчі дні ЄІБ надасть 200 млн євро на відновлення Донбасу

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у програмі «Час. Підсумки тижня» 5 каналу", повідомляє Департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ.

Він також нагадав, що на ці цілі уряд у листопаді виділив 375 млн грн, із яких 150 млн грн - на відновлення інфраструктури Луганської області, решта - Донецької області.

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Зубко зазначив, що контроль за належним використанням цих коштів має бути з боку самих громад, на території яких пошкоджені об'єкти інфраструктури, соціальні об'єкти і системи життєзабезпечення.

«Кожна община повинна самостійно визначати об'єкти, на які ці гроші треба скерувати і що в першу чергу необхідно відновити», - сказав віце-прем'єр. Він зазначив, що виділені кошти повинні бути використані максимально ефективно, з користю для людей і населених пунктів Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада ЄІБ (Європейський інвестиційний банк) повідомив, що розглядає можливість фінансування проектів відновлення інфраструктури Донецької і Луганської областей, які постраждали внаслідок бойових дій, шляхом виділення кредитної лінії в обсязі 200 млн євро.

«Рамковий кредит спрямований на підтримку пріоритетних проектів відновлення регіонів, які постраждали від конфлікту, - сказано в повідомленні. - Мова йде, зокрема, про інфраструктурні проекти та проекти створення умов для розміщення вимушених переселенців». Як наголосили у ЄІБ, проекти повинні бути реалізовані під контролем уряду України.

Від квітня поточного року на території Луганської і Донецької областей ведуться бойові дії проти фінансованих Росією терористів і російських регулярних військ. Станом на середину вересня обсяг відновлювальних робіт на звільнених територіях склав щонайменше 12 млрд грн. Як наголошував голова уряду Арсеній Яценюк, щодня війна коштує Україні у 80 млн грн.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк створено у 1957 році, сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головна мета банку - сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць і до кінця 2013 року склав 273 млрд євро. За останні п'ять років портфель проектів ЄІБ в Україні збільшився в чотири рази. Банк фінансує проекти в енергетиці, транспортній та муніципальній інфраструктурі. На даний час банк розглядає можливість фінансування 9 проектів у державному секторі та 7 проектів - у приватному секторі.