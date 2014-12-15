У найближчі дні ЄІБ надасть 200 млн євро на відновлення Донбасу
У найближчі дні буде підписано кредитну Угоду між Україною та ЄІБ на 200 млн євро (близько 3,76 млрд грн), які спрямують на відновлення систем життєзабезпечення та інфраструктури Донбасу.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у програмі «Час. Підсумки тижня» 5 каналу", повідомляє Департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ.
Він також нагадав, що на ці цілі уряд у листопаді виділив 375 млн грн, із яких 150 млн грн - на відновлення інфраструктури Луганської області, решта - Донецької області.
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Зубко зазначив, що контроль за належним використанням цих коштів має бути з боку самих громад, на території яких пошкоджені об'єкти інфраструктури, соціальні об'єкти і системи життєзабезпечення.
«Кожна община повинна самостійно визначати об'єкти, на які ці гроші треба скерувати і що в першу чергу необхідно відновити», - сказав віце-прем'єр. Він зазначив, що виділені кошти повинні бути використані максимально ефективно, з користю для людей і населених пунктів Донецької і Луганської областей.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада ЄІБ (Європейський інвестиційний банк) повідомив, що розглядає можливість фінансування проектів відновлення інфраструктури Донецької і Луганської областей, які постраждали внаслідок бойових дій, шляхом виділення кредитної лінії в обсязі 200 млн євро.
«Рамковий кредит спрямований на підтримку пріоритетних проектів відновлення регіонів, які постраждали від конфлікту, - сказано в повідомленні. - Мова йде, зокрема, про інфраструктурні проекти та проекти створення умов для розміщення вимушених переселенців». Як наголосили у ЄІБ, проекти повинні бути реалізовані під контролем уряду України.
Від квітня поточного року на території Луганської і Донецької областей ведуться бойові дії проти фінансованих Росією терористів і російських регулярних військ. Станом на середину вересня обсяг відновлювальних робіт на звільнених територіях склав щонайменше 12 млрд грн. Як наголошував голова уряду Арсеній Яценюк, щодня війна коштує Україні у 80 млн грн.
Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк створено у 1957 році, сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головна мета банку - сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць і до кінця 2013 року склав 273 млрд євро. За останні п'ять років портфель проектів ЄІБ в Україні збільшився в чотири рази. Банк фінансує проекти в енергетиці, транспортній та муніципальній інфраструктурі. На даний час банк розглядає можливість фінансування 9 проектів у державному секторі та 7 проектів - у приватному секторі.