Долар в Україні подешевшає

Офіційний курс НБУ на 8 серпня: 100 USD – 2702.1054 грн; 100 EUR – 3134.9827 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2702.1054 (7 серпня – 2713.1725)

100 EUR – 3134.9827 (7 серпня – 3131.8150)

У вівторок, 7 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 27,01/27,03 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 9 копійок вищі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,34/31,37 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становило 27,0253 грн/дол.