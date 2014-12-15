У Росії євро і долар знову встановили історичні максимуми

У понеділок, 15 грудня, курс євро на торгах Московської біржі виріс на 72 копійки в порівнянні з рівнем попереднього закриття і досяг позначки 73 рубля - історичний максимум (станом на 10:50 мск), передає ПРАЙМ.

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