Нацбанк перерахував до держбюджету останній транш прибутку за 2017 рік

З урахуванням цього траншу регулятор перерахував 44,6 млрд грн.

Національний банк остаточно розрахувався за зобов'язаннями перед державним бюджетом України на поточний рік, перерахувавши останній транш прибутку до розподілу за 2017 рік.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з урахуванням цього траншу регулятор перерахував весь запланований обсяг у розмірі 44,6 млрд грн.

У НБУ нагадали, що прибуток за 2017 рік було перераховано траншами за графіком, погодженим з Міністерством фінансів.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України затвердила обсяг прибутку НБУ за 2017 год до перерахування в державний бюджет у 2018 році в розмірі 44,6 млрд грн.

У 2017 році НБУ перерахував до державного бюджету 44,4 млрд грн свого прибутку.