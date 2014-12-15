Міністр фінансів сподівається, що бюджет-2015 можна буде публічно обговорювати через тиждень
Міністр фінансів розраховує, що буде готова публічно обговорювати проект держбюджету на 2015 рік через тиждень.
Міністр фінансів України Наталія Яресько буде готова публічно обговорювати проект держбюджету на 2015 рік після погодження у Кабміні ключових законопроектів для його формування і сподівається, що це відбудеться через тиждень.
Про це Яресько написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
За її словами, після ухвалення парламентом законів, що визначають правила складання бюджету і децентралізації бюджетного процесу Міністерство фінансів підготує на їх підставі бюджет. «Звысно, ми повинні почати новий рік з новим бюджетом», - написала Яресько.
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Також міністр звернула увагу, що на даний час в уряді і коаліції проводяться дебати та обговорення дохідної та видаткової частин держбюджету і цей процес ще не завершений, отже, остаточний проект досі не узгоджений. «Ідеї, які були опубліковані в Інтернеті або обговорюються зараз, - це просто ідеї», - зазначила вона.
«Всі у міністерстві зараз працюють у режимі 24/7, щоб стабілізувати фінансову систему і розробити бюджет, який ми дійсно зможемо фінансувати. Ми працюємо, щоб забезпечити відображення в бюджеті пріоритетів національної безпеки, соціальної підтримки для тих, хто найбільше страждає від складної економічної ситуації, зниження податків і податкового адміністративного тиску на малий бізнес, створення рівних умов для всіх представників бізнесу, усунення перекосів у системі та зменшення розміру тіньової економіки», - написала Яресько.
Як повідомляв УНІАН, проект Закону «Про державний бюджет України на 2015 рік», зареєстрований у парламенті 12 грудня, був відкликаний з Верховної Ради наступного дня, 13 грудня.
Раніше голова фракції «Блоку Петра Порошенко» Юрій Луценко написав у Facebook, що на нараді керівників фракцій коаліції із прем'єр-міністром і міністром фінансів прийняте рішення про повернення проекту держбюджету на доопрацювання. За його словами, також на нараді було вирішено створити змішану коаліційно-урядову бюджетну групу.