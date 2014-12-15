Міністр фінансів сподівається, що бюджет-2015 можна буде публічно обговорювати через тиждень

Міністр фінансів України Наталія Яресько буде готова публічно обговорювати проект держбюджету на 2015 рік після погодження у Кабміні ключових законопроектів для його формування і сподівається, що це відбудеться через тиждень.

Про це Яресько написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За її словами, після ухвалення парламентом законів, що визначають правила складання бюджету і децентралізації бюджетного процесу Міністерство фінансів підготує на їх підставі бюджет. «Звысно, ми повинні почати новий рік з новим бюджетом», - написала Яресько.

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Також міністр звернула увагу, що на даний час в уряді і коаліції проводяться дебати та обговорення дохідної та видаткової частин держбюджету і цей процес ще не завершений, отже, остаточний проект досі не узгоджений. «Ідеї, які були опубліковані в Інтернеті або обговорюються зараз, - це просто ідеї», - зазначила вона.

«Всі у міністерстві зараз працюють у режимі 24/7, щоб стабілізувати фінансову систему і розробити бюджет, який ми дійсно зможемо фінансувати. Ми працюємо, щоб забезпечити відображення в бюджеті пріоритетів національної безпеки, соціальної підтримки для тих, хто найбільше страждає від складної економічної ситуації, зниження податків і податкового адміністративного тиску на малий бізнес, створення рівних умов для всіх представників бізнесу, усунення перекосів у системі та зменшення розміру тіньової економіки», - написала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, проект Закону «Про державний бюджет України на 2015 рік», зареєстрований у парламенті 12 грудня, був відкликаний з Верховної Ради наступного дня, 13 грудня.

Раніше голова фракції «Блоку Петра Порошенко» Юрій Луценко написав у Facebook, що на нараді керівників фракцій коаліції із прем'єр-міністром і міністром фінансів прийняте рішення про повернення проекту держбюджету на доопрацювання. За його словами, також на нараді було вирішено створити змішану коаліційно-урядову бюджетну групу.