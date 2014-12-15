Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Поточний тиждень може продемонструвати нові максимуми вартості долара США і євро в Україні, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Основним питанням для валютного ринку стануть дані про бюджет 2015 року, без якого отримання траншу фінансової підтримки від МВФ стає примарним явищем. Також учасники валютного ринку очікують оголошення курсу, який закладається в бюджет. Навряд чи це буде 12-13 грн, а більш високий курс позначиться підвищенням девальваційних побоювань.

Читайте такожНацбанк продовжує знижувати офіційний курс гривніПоки зберігається гострим питання військового конфлікту на Донбасі, очікувати стабілізації курсу гривні не варто. Крім того, негативним чинником виступає те, що уряд України має намір запросити додаткове фінансування у зовнішніх кредиторів. Цей крок свідчить про безпорадність у стабілізації валютного ринку, налагодженні економічних процесів та ймовірності зниження тиску від військових дій на сході країни. Варто відзначити, що за даними за листопад, згідно з дослідженням GFK, девальваційні побоювання населення досягли рекордного рівня - 157,8 пункту.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу безготівкового долара на тижні може перебувати в діапазоні 16,50-17 грн, готівкового - 16,5-17 грн.

Читайте такожІнфляція в Україні в 2015 році може сповільнитися до 11% - економістЄвро на міжнародному ринку в цей період може торгуватися в діапазоні 1,2200-1,2600. Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку, при стабільному курсі долара США, може скласти 20,23-20,88 грн.