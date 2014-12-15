Зростання китайської економіки може сповільнитися у 2015 році до 7,1%

Про це повідомив Народний банк Китаю (центробанк) у доповіді, передають "Ведомости".

Посилення світового попиту підтримує експорт, але недостатньо для того, щоб протистояти впливу зниження інвестицій у нерухомість, сказано в доповіді, опублікованій на його сайті www.pbc.gov.cn.

Китайський експорт у 2015 р. зросте на 6,9%, прогнозує регулятор, прискорившись після підвищення на 6,1% у 2014 р., але зростання імпорту прискориться до 5,1% від 1,9% у цьому році, вважає центробанк. Банк попередив, що очікуване підвищення ставки ФРС США у наступному році може вдарити по економікам, що розвиваються.

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Зростання інвестицій в основні фонди може сповільнитися до 12,8% від 15,5%. Споживча інфляція очікується стабільною на рівні 2,2%.

Економічне зростання Китаю сповільнилося до 7,3% у III кварталі, а слабкі показники виробництва та інвестицій у листопаді вказують на те, що річний показник зростання буде нижчим від офіційного 7,5%-го орієнтира. Зайнятість у Китаї, як очікує центробанк, залишиться на високому рівні наступного року завдяки швидкому розвитку сектора послуг, незважаючи на уповільнення економічного зростання.

Раніше Банк Китаю прогнозував уповільнення темпів зростання китайської економіки до 7,2%.