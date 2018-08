Маск декількома реченнями у Twitter різко підвищив у ціні акції Tesla

Вартість акцій виробника електромобілів Tesla у вівторок, 7 серпня, підскочили на сім відсотків на тлі заяви голови правління Ілона Маска.

Як передає DW.com, він повідомив, що розглядає можливість перетворення компанії, яка зараз є публічною, на приватну. "Думаю зробити Tesla приватною на рівні 420 доларів. Фінансування забезпечено", - написав він у Twitter. Очевидно, бізнесмен мав на увазі 420 доларів за одну акцію компанії.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.