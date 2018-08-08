Помпео закликав Порошенка виконати вимоги МВФ

Крім того, держсекретар привітав нещодавнє прийняття Україною закону про Антикорупційний суд.

Офіційний сайт Держдепартаменту США повідомив, що держсекретар Майк Помпео провів телефонні переговори з президентом України Петром Порошенком.

Зокрема, Помпео привітав нещодавнє прийняття Україною закону про Антикорупційний суд і закону про національну безпеку.

Також він закликав Україну виконати вимоги МВФ, необхідні для отримання чергового траншу кредиту.

"Секретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Він підкреслив, що Сполучені Штати не визнавали і ніколи не визнають спробу приєднання Росії до Криму", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна переглянути державний бюджет для його відповідності цільових показників дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування ціни на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.