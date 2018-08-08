Заробітчани збільшили перекази в Україну на третину — до $4,5 мільярда

Голова Ради НБУ зазначив, що Україна повторює шлях інших східноєвропейських держав, які свого часу теж піддавалися масштабній міграції своїх громадян.

Обсяг приватних грошових переказів в Україну у січні-травні зріс на 30% порівняно з торішнім показником і досяг 4,5 млрд дол.

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Про це написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, також серед позитивних наслідків міграції - зниження безробіття та неповної зайнятості, скорочення масштабів бідності, підвищення доходів і добробуту українців.

Водночас, як зазначив Данилишин, у довгостроковій перспективі в державі знижується рівень працездатного населення, освіченої молоді та кваліфікованих фахівців, при цьому зростає тиск на державні фінанси.

Також Данилишин зазначив, що Україна повторює шлях інших східноєвропейських держав, які свого часу теж піддавалися масштабній міграції своїх громадян: основними напрямками руху поляків, латишів і литовців були Велика Британія та Ірландія, естонці їхали до Фінляндії, а румуни - до Італії та Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, обсяг приватних грошових переказів в Україну у 2017 році становив 9,3 млрд дол., що на 24% вище показника за 2016 рік.

Національний банк очікує на надходження грошових переказів в Україну від трудових мігрантів у поточному році на рівні 11,6 млрд дол.