Реструктуризація боргу UkrLandFarming Бахматюка перед Ощадбанком - хороша новина для держбанку і для ринку - експерти

UkrLandFarming Олега Бахматюка та державний «Ощадбанком» розпочали процедуру врегулювання питання з погашенням $100-мільйонного боргу.

Агрохолдинг Укрлендфарминг (UkrLandFarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, згідно з законом про фінансову реструктуризацію, почав процедуру реструктуризації боргу перед державним «Ощадбанком».

Про це заявляє адміністративний секретаріат при Незалежній асоціації банків України. На думку аналітиків Concorde Capital, це позитивна новина для державного банку і для ринку в цілому.

UkrLandFarming Олега Бахматюка та державний «Ощадбанком» розпочали процедуру врегулювання питання з погашенням $100-мільйонного боргу. Про це йдеться в оголошенні про фінансову реструктуризацію по ряду компаній, що входять в структуру UkrLandFarming і Avangardco. Зокрема, заявки подані від ТОВ «Імперово фудз», ПАТ «Агрохолдинг Авангард» та ПАТ «Райз-Максимко». Перші збори залучених кредиторів призначено на 16 серпня. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на топ-менеджера компанії Ігоря Петрашко, деталі угоди з’являться вже через місяць.

Аналітики вважають, що для підтримки бізнесу компанії також важливо здійснити операцію з реструктуризації з державними структурами - Національним банком України та Державним фондом гарантування вкладів, як це пропонує власник UkrLandFarming Олег Бахматюк. «Новина позитивна для «Ощадбанку» і виглядає нейтральною для власників облігацій UkrLandFarming і Avangardco, які ще не домовилися про реструктуризацію облігацій», — заявив Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу Concorde Capital, одного з найбільших операторів на Українській біржі

Нагадаємо, що власник компанії «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк пропонує НБУ залучити аудиторів великої четвірки для вирішення питання реструктуризаціі боргів двох раніше підконтрольних йому банків, які перебувають в управлінні фонді гарантування вкладів фізосіб. Олег Бахматюк заявив, що сподівається конструктивно вирішити питання боргу з новим головою НБУ. Наразі Олег Бахматюк - єдиний з власників банків, що постраждали в результаті «банківської зачистки», що проводила екс-голова НБУ Валерія Гонтарева, який заявляє про готовність виплатити всі борги своїх банків після узгодження з НБУ процедури реструктуризації.