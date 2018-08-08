Суд оприлюднив рішення про визнання "споживчого кошика" незаконним

Рішення суду набуло чинності в день його проголошення.

Київський апеляційний адміністративний суд 7 серпня оприлюднив судове рішення, яким підтверджена незаконність "споживчого кошика" в Україні.

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Про це ZN.UA повідомив керівник проекту "Відкритий Суд" Станіслав Батрин, який був позивачем до Кабміну, МОЗ, Мінсоцполітики та Мінекономрозвитку про визнання незаконною і недійсною постанови Кабміну № 780, якою вперше за останніх 16 років переглянуто "споживчий кошик" для українців.

"10 липня 2018 року Київський апеляційний адміністративний суд у складі суддів: Ісаєнко Ю.А., Земляна Г.В., Мельничук В.А. ухвалив остаточне рішення у справі №826/3639/17, в межах якої розглядалося питання про законність формування та затвердження "споживчого кошику" в Україні. 07 серпня 2018 року судом надано повний текст судового рішення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зазначеним рішенням суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційних скарг Кабміну і Мінекономрозвитку на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.04.2018.

Рішення суду набуло чинності в день його проголошення.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов керівника проекту "Відкритий Суд" Станіслава Батрина до уряду України, МОЗ, Мінсоцполітики та Мінекономрозвитку про визнання незаконною і недійсною постанови Кабінету міністрів України № 780.

У 2015 році Кабінет міністрів програв дві судові справи про необхідність перегляду прожиткового мінімуму і вмісту "споживчого кошика" за позовом правозахисника Станіслава Батрина.