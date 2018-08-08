Банківський сектор України у другому кварталі отримав 400 мільйонів збитку

Загалом за перше півріччя сектор отримав 8,3 млрд грн прибутку.

Банківський сектор України у другому кварталі отримав 0,4 млрд грн збитку через значні відрахування у резерви великого банку.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в результаті переходу на МСФЗ 9 у другому кварталі один з великих банків збільшив збитки минулих років на 16,7 млрд грн, однак це не вплинуло на його регулятивний капітал.

Також повідомляється, що загалом за перше півріччя сектор заробив 8,3 млрд грн прибутку.

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-березень 2018 року одержали 8,672 млрд грн прибутку, що в 1,7 разу вище за показник за аналогічний період 2017 року на рівні 5,086 млрд грн.

Банківська система України завершила 2017 рік зі збитком 24,4 млрд грн у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.