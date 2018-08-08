Банківський сектор України у другому кварталі отримав 400 мільйонів збитку

12:39, 08 серпня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в результаті переходу на МСФЗ 9 у другому кварталі один з великих банків збільшив збитки минулих років на 16,7 млрд грн, однак це не вплинуло на його регулятивний капітал.

Також повідомляється, що загалом за перше півріччя сектор заробив 8,3 млрд грн прибутку.

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-березень 2018 року одержали 8,672 млрд грн прибутку, що в 1,7 разу вище за показник за аналогічний період 2017 року на рівні 5,086 млрд грн.

Банківська система України завершила 2017 рік зі збитком 24,4 млрд грн у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.

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Теги: #Нацбанк#банківська система