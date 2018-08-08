Гривня знову зміцнилася вище 27 за долар

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,95/26,98 грн/дол.

У середу, 8 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,95/26,98 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування практично відповідають рівню відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,23/31,26 грн/євро, до російського рублч – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 26,9557 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 27,01/27,03 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,34/31,37 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.