У Росії долар вперше в історії перевищив 59 рублів, євро - 74

У понеділок, 15 грудня, європейська і американська валюти двічі показали нові історичні максимуми. Рекордні значення були показані протягом першої години торгів. Станом на 11:05 мск євро торгувався на рівні 73,21 руб., а за долар давали 58,80 руб.

Далі послідував період консолідації, однак після 14:00 рубль знову впав, дозволивши долару і євро зафіксувати нові максимуми, повідомляє РБК.

Станом на 14.18 мск курс долара зріс на 1,14 рубля - до 59,34 рубля.

Курс євро на торгах Московської біржі виріс на 1,83 рубля в порівнянні з рівнем попереднього закриття і досяг нової рекордної позначки 74,01 рубля.

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Протягом вихідних ціна на нафту марки Brent продовжила зниження, досягнувши на мінімумі значення $61,08 за бар.

До ранку понеділка ціна на нафту трохи відіграла вгору, до 14:00 мск Brent торгувалася на рівні $62,8 за бар.