Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за десять місяців склав майже $570 млн

За аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений із дефіцитом 11,517 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

У січні-жовтні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 9,4% - до 46,170 млрд дол., імпорт - на 27%, до 45,601 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-жовтні 2014 року склав 1,01 (у січні-жовтні 2013 року - 0,82).

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За підсумками жовтня порівняно з попереднім місяцем кількість країн-партнерів України за зовнішньоторговельними операціями зросла на 2 - до 215 країн.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-жовтень склав 14,703 млн дол., або 31,8% від загального обсягу експорту (у січні-жовтні 2013 року - 13,361 млн дол., або 26,2%). Найбільш значні поставки серед країн ЄС здійснювалися до Польщі - 5% загального обсягу експорту, Італії - 4,6%, Німеччини - 3%, Угорщини - 2,8%.

Експорт серед найбільших країн-партнерів збільшився в Італію на 14,3%, Єгипет - на 14,1%, у Польщу - на 11,5%, до Німеччини - на 6%. Водночас скоротився експорт у Росію - на 29,4%, Білорусь - на 14,4%, Китай - на 5,5%, Туреччину - на 2,8%.

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Основу товарної структури українського експорту склали недорогоцінні метали та вироби з них - 28,7%, продукти рослинного походження - 15%, мінеральні продукти - 11,8%, механічні та електричні машини - 10,6%, жири та олії тваринного або рослинного походження - 7%, готові харчові продукти - 5,8%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей - 5,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби - 2,9%.

Імпорт товарів із країн ЄС склав 17,395 млрд дол., або 38,1% загального обсягу імпорту (за 10 місяців 2013 року - 21,712 млрд дол., або 34,7%). Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини - 9,6% від загального обсягу імпорту, Польщі - 5,7%, Італії - 2,8%, Угорщини - 2,5%.

Проти відповідного періоду 2013 року імпорт товарів зріс лише з Білорусі - на 11,7% та Угорщини - на 0,8%. Водночас знизився імпорт із Росії - на 41,2%, Китаю - на 29,3%, США - на 29,2%, з Італії - на 23,3%, з Польщі - на 22,2%, з Німеччини - на 20,4%.

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Мінеральні продукти становили 29,5% обсягу імпорту товарів, поставки механічних та електричних машин - 15,8%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей - 12,4%, полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них - 6,8%, недорогоцінних металів та виробів з них - 6,2%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів - 5,1%, готових харчових продуктів - 4,7%, продуктів рослинного походження - 3,6%, текстильних матеріалів та текстильних виробів - 3,5%.

Також повідомляється, що імпорт гуманітарної допомоги у січні-жовтні склав 71,2 млн дол., що у 2,1 разу більше, ніж за аналогічний період 2013 року. Найбільші поставки здійснювалися зі Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю, США та Данії. Зокрема, постачалася фармацевтична продукція, прилади та апарати оптичні, готові текстильні вироби, засоби наземного транспорту, харчові продукти.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-вересня 2014 року, без урахування тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя, склав 803,3 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з дефіцитом 9,725 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році склав 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року у 15,848 млрд дол.