Нацбанк знову знизив офіційний курс гривні
14:07, 15 грудня 2014Фінанси
0
Національний банк знизив курс гривні ще на 5 копійок
REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 15 грудня, з 14:00 Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 1576.0382 (з 14.00 12 грудня - 1571.0701)
100 EUR - 1962.1676 (з 14.00 12 грудня - 1952.5259)
10 RUR - 2.7702 (з 14.00 12 грудня - 2.8673).
Читайте такожУ Нацбанку пояснюють, що курс гривні коливатиметься й наступного року
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 15 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7521 грн/дол.
Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 13,2 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15.7500 грн/дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter