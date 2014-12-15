Нацбанк знову знизив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 15 грудня, з 14:00 Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 1576.0382 (з 14.00 12 грудня - 1571.0701)

100 EUR - 1962.1676 (з 14.00 12 грудня - 1952.5259)

10 RUR - 2.7702 (з 14.00 12 грудня - 2.8673).

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 15 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7521 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 13,2 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15.7500 грн/дол.