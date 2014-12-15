НБУ у п'ятницю надав банкам рефінансування на 2,7 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 13 банкам на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 3,833 млрд грн 13 банкам на один день під 7,5% річних, на 320 млн грн 1 банку на 7 днів під 11,0% річних, на 200 млн грн 2 банкам на 14 днів під 11,5% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем зріс до 9,695 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 24,8%, у т. ч. за кредитами овернайт - 23,4% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 грудня надав банкам рефінансування на суму 2,723 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 4,767 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 8,079 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 24,9%, у т. ч. за кредитами овернайт - 23,2% річних.