Українські «дочки» російських держбанків отримали найбільші збитки

На ці структури припало 9,020 млрд грн збитку.

Найбільший збиток у першому півріччі 2018 року серед працюючих в Україні банків отримали дочірні структури російських державних банків.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, на ці структури припало 9,020 млрд грн збитку. Зокрема, «Сбербанк» отримав 7,176 млрд грн збитку, «ВТБ Банк» - 1,438 млрд грн збитку, «Промінвестбанк» - 405,6 млн грн збитку.

Згідно з наведеними даними, більшість, або 67 із 82 працюючих в Україні банків, за підсумками першого півріччя отримали прибуток. Найбільші показники прибутку у «ПриватБанку» (6,926 млрд грн), «Райффайзен Банку Аваль» (2,752 млрд грн), «УкрСиббанку» (1,229 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, банківський сектор України в другому кварталі отримав 0,4 млрд грн збитку через значні відрахування у резерви великого банку. В цілому за перше півріччя сектор заробив 8,3 млрд грн прибутку.