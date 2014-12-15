Гривня на міжбанку знизилася до 16,17 за долар

У понеділок, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів знизилися до 15,90/16,17 грн/дол. проти 15,80/16,10 грн/дол. на час відкриття торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, відзначивши, що торги на ринку проходять не активно.

За словами співбесідника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 19,75/20,09 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2706/0,2760 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 13:30 становив 15,7581 грн/дол., на цю годину було укладено 67 угод на 14,29 млн дол.