Гривня на міжбанку знизилася до 16,17 за долар
14:16, 15 грудня 2014Фінанси
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Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 19,75/20,09 грн/євро
Нацбанк знову знизив офіційний курс гривні / Фото УНІАН
У понеділок, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів знизилися до 15,90/16,17 грн/дол. проти 15,80/16,10 грн/дол. на час відкриття торгів.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, відзначивши, що торги на ринку проходять не активно.
За словами співбесідника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 19,75/20,09 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2706/0,2760 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 13:30 становив 15,7581 грн/дол., на цю годину було укладено 67 угод на 14,29 млн дол.
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