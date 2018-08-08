Рубль рекордно обвалився через страх перед посиленням американських санкцій
У середу, 8 серпня, курс рубля на Московській біржі опустився до 75 рублів за євро і 64,8 рублів за долар.
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Про це повідомляє Znak з посиланням на дані торгів Московської біржі.
"Це найнижчий показник з осені 2016 року, коли середній курс коливався в районі 64 рублів за долар", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на момент відкриття сьогоднішніх торгів курс становив 63,5 рублів за долар і 73,6 рублів за євро.
Коливання курсу російської валюти сталися на тлі новин про нові санкції проти Росії. У липні стало відомо, що американські сенатори підготували відповідний законопроект, який зараз розглядається в Конгресі США. Днями ЗМІ почали публікувати деякі подробиці нових американських санкцій.
Крім того, раніше експерти висловлювали побоювання у зв'язку з наміром Мінфіну скупити валюту на внутрішньому ринку на рекордну суму.