Рубль рекордно обвалився через страх перед посиленням американських санкцій

Це найнижчий показник з осені 2016 року, коли середній курс російської валюти коливався в районі 64 рублів за долар.

У середу, 8 серпня, курс рубля на Московській біржі опустився до 75 рублів за євро і 64,8 рублів за долар.

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Про це повідомляє Znak з посиланням на дані торгів Московської біржі.

"Це найнижчий показник з осені 2016 року, коли середній курс коливався в районі 64 рублів за долар", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент відкриття сьогоднішніх торгів курс становив 63,5 рублів за долар і 73,6 рублів за євро.

Коливання курсу російської валюти сталися на тлі новин про нові санкції проти Росії. У липні стало відомо, що американські сенатори підготували відповідний законопроект, який зараз розглядається в Конгресі США. Днями ЗМІ почали публікувати деякі подробиці нових американських санкцій.

Крім того, раніше експерти висловлювали побоювання у зв'язку з наміром Мінфіну скупити валюту на внутрішньому ринку на рекордну суму.