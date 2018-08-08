Ліквідацію банку "Національний кредит" продовжили ще на рік

Також до 31 серпня 2019 року продовжуються повноваження ліквідатора банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішила продовжити строки ліквідації банку "Національний кредит" на один рік - до 31 серпня 2019 року включно.

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Як повідомляється на сайті фонду, також на аналогічний період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олександра Волкова.

Довідка УНІАН. Банк "Національний кредит" (Київ) працює на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. Основним власником фінустанови був Андрій Оністрат.

Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Національний кредит" у вересні 2015 року. З червня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація.