Завтра валюта трохи подешевшає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 9 серпня: 100 USD – 2696,1726 гривні; 100 EUR – 3124,5944 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2696,1726 (8 серпня – 2702,1054)

100 EUR – 3124,5944 (8 серпня – 3134,9827)

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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня до середини торгів котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,95/26,98 гривні/долар.

Поточні котирування практично відповідають рівню відкриття торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,23/31,26 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 26,9557 гривні/долар.