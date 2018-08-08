Bloomberg: Казна уряду України худне і змушує Нацбанк нервувати

Києву все більше необхідно вирішити розбіжності у поглядах з МВФ.

Фінансові запаси українського уряду зменшилися, змушуючи Нацбанк тривожитися. На рахунках Міністерства фінансів, з яких проводяться виплати пенсій і зарплат бюджетникам, найменше грошей за більш ніж чотири роки.

Про це пише Bloomberg, пояснюючи, що план з наповнення бюджету України виконати не вдалося. Цілі щодо збереження низького дефіциту бюджету лишаються жорсткими, а необхідне фінансування мало б надійти від продажу євробондів і за рахунок отримання міжнародної допомоги. Але ці кошти будуть перераховані лише після того, як Київ домовиться з МВФ.

«З дефіцитом бюджету проблем немає. Проблеми з ліквідністю», - сказав виданню голова Національного банку України Дмитро Сологуб.

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«Дефіцит не перевищить бажаний рівень, але буде певний недобір у фінансуванні. І уряду будуть потрібні гроші, щоб заповнити прогалини. Проблема в тому, що джерел фінансування дуже не багато», - додав він.

Відповідь на проблему криється в тих сумах, які Україна ще не отримала від МВФ в рамках програми допомоги на 17,5 мільярдів доларів. Наступний транш від фонду буде складати 1,9 мільярда. Всі ці гроші повинні повністю піти на поповнення валютних запасів країни. Однак, домовленість з МВФ розблокує допомогу від інших сторін і дозволить уряду продати державні боргові папери.

Чинний міністр фінансів України Оксана Маркарова сказала Bloomberg минулого місяця, що домовленість з фондом може з’явитися уже найближчим часом. І зараз немає жодних ризиків для платоспроможності України. За її словами, на рахунках міністерства є 20,9 мільярдів гривень, тож «всі виплати проводяться вчасно». Тим часом, валютні запаси України складають 18 мільярдів доларів, а ВВП продовжує зростати.

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За словами виконавчого директора інвестиційного банку Dragon Capital Томас Фіали, справи української економіки йдуть «відносно добре» і вона відновлюється. Але він наголосив, що погіршення ліквідності, яке спостерігалося останнім часом, викликає занепокоєння.

«Ми б хотіли побачити вирішення ситуації якомога швидше», - сказав він.

Міністерство фінансів України отримало 12 мільярдів гривень цього місяця від продажу цінних паперів і ще чекає на дивіденди від «Нафтогазу», а також від інших доходів Нацбанку.

«Ліквідності досить, щоб профінансувати потреби країни. І ніщо не опинилося під загрозою», - кажуть в українському міністерстві.

Станом на перше серпня баланс рахунку урядової казни скоротився до 2 мільярдів гривень. І такого рівня країна не бачила з часів втечі екс-президента Віктора Януковича. Війна проти агресії Росії триває, а доходи від приватизації так і не матеріалізувалися. Податки надходять не швидко, а низькі виплати з митниці ослаблюють гривню. Нещодавно українська валюта втратила корону першості у світі за показником зміцнення цього року. Затягування з отриманням траншу від МВФ може спричинити хаос, який вже охопив інші ринки, що розвиваються. А це буде означати, що Україна не зможе продати свої державні боргові зобов’язання на 2 мільярди доларів.

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«Навіть якщо ми отримаємо допомогу від МВФ, до кінця року лишилося мало часу. Якщо будуть будь-які ринкові коливання, нам буде важко отримати гроші», - сказав заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

Сологуб теж оптимістично дивиться на перспективу домовитися з МВФ. Однак, він застерігає: «Нацбанк у дуже скрутному становищі. Він не буде фінансувати прогалини в бюджеті».